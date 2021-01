Gli Uffizi riapriranno il prossimo 21 gennaio. Schmidt: "Visitate i nostri musei" (Di martedì 19 gennaio 2021) Gli Uffizi di Firenze riapriranno al pubblico giovedì 21 gennaio, mentre domani, mercoledì 20, tornerà accessibile ai visitatori palazzo Pitti. Lo ha annunciato il direttore delle Gallerie degli Uffizi... Leggi su feedpress.me (Di martedì 19 gennaio 2021) Glidi Firenzeal pubblico giovedì 21, mentre domani, mercoledì 20, tornerà accessibile ai visitatori palazzo Pitti. Lo ha annunciato il direttore delle Gallerie degli...

