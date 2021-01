Gli Stati Uniti non cancelleranno il bando ai viaggi per Covid dall’Ue (Di martedì 19 gennaio 2021) A poche ore dall’insediamento di Joe Biden, il presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump ha revocato (nella notte italiana) le restrizioni di viaggio dall’area Schengen, dalla Gran Bretagna, dalla repubblica irlandese e dal Brasile a partire dal 26 gennaio, una settimana dopo la fine del suo mandato. Ma subito la futura portavoce di Joe Biden, Jen Psaki, ha fatto sapere su Twitter che la nuova amministrazione non cancellerà le restrizioni Covid esistenti per i viaggiatori provenienti dall’estero. «Con il peggioramento della pandemia e l’emergere nel mondo di varianti più contagiose, questo non è il momento di revocare le restrizioni sui viaggi internazionali», ha scritto Psaki. «Su consiglio del nostro team medico, l’amministrazione non intende togliere queste restrizioni il 26 ... Leggi su linkiesta (Di martedì 19 gennaio 2021) A poche ore dall’insediamento di Joe Biden, il presidente uscente degliDonald Trump ha revocato (nella notte italiana) le restrizioni dio dall’area Schengen, dalla Gran Bretagna, dalla repubblica irlandese e dal Brasile a partire dal 26 gennaio, una settimana dopo la fine del suo mandato. Ma subito la futura portavoce di Joe Biden, Jen Psaki, ha fatto sapere su Twitter che la nuova amministrazione non cancellerà le restrizioniesistenti per iatori provenienti dall’estero. «Con il peggioramento della pandemia e l’emergere nel mondo di varianti più contagiose, questo non è il momento di revocare le restrizioni suiinternazionali», ha scritto Psaki. «Su consiglio del nostro team medico, l’amministrazione non intende togliere queste restrizioni il 26 ...

