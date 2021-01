Giulia Elettra Gorietti vs Stefania Orlando/ "Trovati un altro lavoro", i social... (Di martedì 19 gennaio 2021) Giulia Elettra Gorietti è stata criticata sui social per alcune dichiarazioni su Stefania Orlando di qualche mese fa: "Io difendo la mia famiglia". Leggi su ilsussidiario (Di martedì 19 gennaio 2021)è stata criticata suiper alcune dichiarazioni sudi qualche mese fa: "Io difendo la mia famiglia".

blogtivvu : Chi è Giulia Elettra Gorietti? Cosa ha detto contro Stefania Orlando #gfvip #sovip - around_crazy : RT @gvccixgigi: andrea roncato e giulia elettra gorietti ora potete tornare nell’oblio degli attori scagati dal mondo intero ciao - around_crazy : RT @IleanaDell: La D'Urso che presenta Giulia Elettra Gorietti come 'Un'attrice molto nota'. #noneladurso - around_crazy : RT @benniggg: DON’T TOUCH MY QUEEN. L’unica sfigata qua sei tu Giulia Elettra Gorietti. #tzvip - infoitcultura : Giulia Elettra Gorietti dura contro Stefania: la Orlando risponde in diretta -