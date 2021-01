Giudice Sportivo, spiegato il rosso a Sau: le partite che salterà “Pattolino” (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un’espulsione inaspettata, arrivata subito dopo essere stato sostituito da Inzaghi. Per Marco Sau la gara di Crotone non sarà una di quelle da ricordare. Una prestazione sottotono, macchiata da un cartellino rosso evitabile che costringerà “Pattolino” a seguire dalla tribuna i match contro Torino e Inter. L’attaccante sardo è stato infatti fermato per due turni dal Giudice Sportivo “per avere al 20° del secondo tempo, dopo essere uscito dal terreno di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose, proferendo altresì un’espressione blasfema; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale“. Uno scatto di nervi inaspettato, frutto probabilmente dell’azione che ha portato al terzo gol del Crotone, quando Sau si è fatto rubare palla da Pereira senza che l’arbitro ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un’espulsione inaspettata, arrivata subito dopo essere stato sostituito da Inzaghi. Per Marco Sau la gara di Crotone non sarà una di quelle da ricordare. Una prestazione sottotono, macchiata da un cartellinoevitabile che costringerà “” a seguire dalla tribuna i match contro Torino e Inter. L’attaccante sardo è stato infatti fermato per due turni dal“per avere al 20° del secondo tempo, dopo essere uscito dal terreno di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose, proferendo altresì un’espressione blasfema; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale“. Uno scatto di nervi inaspettato, frutto probabilmente dell’azione che ha portato al terzo gol del Crotone, quando Sau si è fatto rubare palla da Pereira senza che l’arbitro ...

