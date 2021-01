Giudice Sportivo, gli squalificati dopo la 18ª giornata di campionato: due turni a Sau (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Giudice Sportivo ha emesso i verdetti dopo la 18ª giornata di campionato: Marco Sau è stato squalificato per due turni Il Giudice Sportivo ha emesso i verdetti dopo la 18ª giornata di campionato. Due giornate di squalifica per Marco Sau, attaccante del Benevento, “per avere, dopo essere uscito dal terreno di gioco, rivolto agli ufficiali di gara espressioni irriguradose, proferendo altresì un’espressione blasfema“. Un turno invece a Saelemaekers e Romagnoli del Milan, Vignali dello Spezia, Chiriches del Sassuolo e Mancini della Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Ilha emesso i verdettila 18ªdi: Marco Sau è stato squalificato per dueIlha emesso i verdettila 18ªdi. Due giornate di squalifica per Marco Sau, attaccante del Benevento, “per avere,essere uscito dal terreno di gioco, rivolto agli ufficiali di gara espressioni irriguradose, proferendo altresì un’espressione blasfema“. Un turno invece a Saelemaekers e Romagnoli del Milan, Vignali dello Spezia, Chiriches del Sassuolo e Mancini della Roma. Leggi su Calcionews24.com

