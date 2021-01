Giovani ribelli, la vera storia di quell'amore gay che portò all'omicidio - (Di martedì 19 gennaio 2021) Erika Pomella Giovani ribelli è una pellicola con Daniel Radcliffe e Michael C. Hall che racconta dell'omicidio dell'omosessuale David Kammerer e nel quale furono invischiati anche alcuni esponenti della Beat Generation Giovani ribelli è il film di John Krokidas che verrà trasmesso questa sera su TV2000 alle 21.10. Presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Giovani ribelli può vantarsi di un cast d'eccezione, guidato da Daniel Radcliff, diventato famoso per aver interpretato Harry Potter nell'omonima saga, e Michael C. Hall, che invece ha interpretato il serial killer Dexter. La pellicola racconta in versione romanzata l'omicidio di David Eames Kammerer avvenuto nel 1944, per mano di Lucien Carr IV che ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 19 gennaio 2021) Erika Pomellaè una pellicola con Daniel Radcliffe e Michael C. Hall che racconta dell'dell'omosessuale David Kammerer e nel quale furono invischiati anche alcuni esponenti della Beat Generationè il film di John Krokidas che verrà trasmesso questa sera su TV2000 alle 21.10. Presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia,può vantarsi di un cast d'eccezione, guidato da Daniel Radcliff, diventato famoso per aver interpretato Harry Potter nell'omonima saga, e Michael C. Hall, che invece ha interpretato il serial killer Dexter. La pellicola racconta in versione romanzata l'di David Eames Kammerer avvenuto nel 1944, per mano di Lucien Carr IV che ...

