Giovani e rifatti | dalle labbra ai glutei | il ritocchino per una bellezza da “postare”

(Di martedì 19 gennaio 2021) L’Osservatorio Nazionale Adolescenza parla chiaro: due adolescenti su 10 ricorrerebbero alla chirurgia plastica per essere più belli e il 79,5% sono femmine. Un adolescente su 10, inoltre, ha già fatto trattamenti estetici, dimagranti e anticellulite e il 13% ha seguito una dieta per piacersi di più nei selfie. La chiamano “Snapchat dysmorphia” ed è una realtà comprovata a livello mondiale, nazionale e anche locale per quanto riguarda Bergamo e provincia, con un decisivo aumento delle richieste estetiche da parte di ragazzi e ragazze bergamaschi sotto i 30. Conquistati dall’effetto distorto della propria immagine che creano le app “anti-difetti”, cedono alla tentazione di diventare quello che il loro telefono rispecchia e, così, con smartphone alla mano e selfie “ritoccati” scelgono la strada della chirurgia plastica. Trasportare quella immagine dallo schermo del cellulare al proprio ...