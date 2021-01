Giornata della Memoria, il Conservatorio di Milano omaggia Morricone: le colonne sonore del maestro trasmesse su Rai5 (Di martedì 19 gennaio 2021) La Giornata della Memoria quest’anno passerà attraverso le note del maestro Ennio Morricone. La sera del 27 gennaio alle ore 20.45 Rai 5 manderà in onda una puntata monografica di Visioni dal titolo Note per la Shoah che proporrà le colonne sonore di film dedicati al tema dell’Olocausto scritte dal compositore scomparso lo scorso luglio. La registrazione avverrà il 23 gennaio nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano, a porte chiuse a causa delle restrizioni anti-Covid. Il programma riproporrà le colonne sonore dei film Jona che visse nella Balena, Gli occhiali d’oro, Senza destino, Perlasca, a cui si aggiungerà il brano composto per accompagnare la lettura di Se questo è un uomo di Primo Levi. “Ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Laquest’anno passerà attraverso le note delEnnio. La sera del 27 gennaio alle ore 20.45 Rai 5 manderà in onda una puntata monografica di Visioni dal titolo Note per la Shoah che proporrà ledi film dedicati al tema dell’Olocausto scritte dal compositore scomparso lo scorso luglio. La registrazione avverrà il 23 gennaio nella Sala Verdi deldi, a porte chiuse a causa delle restrizioni anti-Covid. Il programma riproporrà ledei film Jona che visse nella Balena, Gli occhiali d’oro, Senza destino, Perlasca, a cui si aggiungerà il brano composto per accompagnare la lettura di Se questo è un uomo di Primo Levi. “Ho ...

