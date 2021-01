Giorgia Meloni: «Conte è come Barbapapà» | video (Di martedì 19 gennaio 2021) "È perfettamente in grado di assumere la forma del suo mandante, praticamente un Barbapapà". La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha attaccato così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, chiamandolo Barbapapà, il personaggio di un cartone animato degli anni '70 in grado assumere diverse forme, accusandolo di trasformismo. "Penso che stavolta il gioco non vi riuscirà perché mi piace pensare che in questo Parlamento ci sia ancora un briciolo di buonsenso". Guarda tutti i video Giorgia Meloni chiede la revoca della cittadinanza italiana a Sandro Gozi Giorgia Meloni, "Ha ragione Salvini, 5 stelle troppo vicini a Pd" NoneGiorgia Meloni e la gaffe su ... Leggi su panorama (Di martedì 19 gennaio 2021) "È perfettamente in grado di assumere la forma del suo mandante, praticamente un". La presidente di Fratelli d'Italiaha attaccato così il presidente del Consiglio, Giuseppe, chiamandolo, il personaggio di un cartone animato degli anni '70 in grado assumere diverse forme, accusandolo di trasformismo. "Penso che stavolta il gioco non vi riuscirà perché mi piace pensare che in questo Parlamento ci sia ancora un briciolo di buonsenso". Guarda tutti ichiede la revoca della cittadinanza italiana a Sandro Gozi, "Ha ragione Salvini, 5 stelle troppo vicini a Pd" Nonee la gaffe su ...

