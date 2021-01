Gina Lollobrigida si vaccina contro il Covid | Non date credito ai negazionisti

Leggi su movieplayer

(Di martedì 19 gennaio 2021) L'attriceha rilasciato la sua esperienza col vaccinoil, spiegando che secondo lei isbagliano ad aver paura dellazione. "Non abbiate paura", ha commentatodopo aver fatto il vaccinoil. L'attrice ha raccontato la sua esperienza, spiegando che lei non ha mai voluto dare retta aii quali, secondo lei, "non si rendono conto chersi possa essere un'ottima occasione per uscire fuori dalla pandemia".ha rilasciato in un'intervista a Il Corriere della Sera la sua personale esperienza col vaccino: a 93 anni aveva qualche timore, ma come ha ...