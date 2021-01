Gina Lollobrigida ha fatto il vaccino anti Covid | «Sono contenta | io voglio vivere»

(Di martedì 19 gennaio 2021) Aveva qualche timore, ma alla fine Gina Lollobrigida ha fatto il vaccino anti Covid-19 e non potrebbe essere più felice della sua scelta. L’attrice ha ricevuto la prima dose Pfizer BioNTech al Campus Bio-Medico di Roma, da cui era stata chiamata qualche giorno fa per essere sottoposta alla vaccinazione.

Corriere : Gina Lollobrigida fa il vaccino anti-Covid: «Non c’è da temere, io voglio vivere» - infoitsalute : Gina Lollobrigida ha fatto il vaccino Covid: “Vi racconto com’è andata” - davided81 : RT @fraversion: Gina Lollobrigida, 93 anni, ha fatto il vaccino anti Covid. #iconic - fraversion : Gina Lollobrigida, 93 anni, ha fatto il vaccino anti Covid. #iconic - gossipblogit : Gina Lollobrigida vaccinata al Covid: “Nessun dolore o effetto collaterale” -

Gina Lollobrigida si è sottoposta al vaccino per il Covid 19 e ora spiega di non essersi mai sentita meglio di così: "Nessun dolore" ...La nota attrice 93enne ha ricevuto la sua prima dose ieri 18 gennaio. In un'intervista al Corriere della Sera ha raccontato la sua esperienza ...