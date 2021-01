Giampaolo, dopo l’addio al Torino potrebbe allenare Glik (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMarco Giampaolo e Kamil Glik si sarebbero dovuti affrontare venerdì prossimo al “Ciro Vigorito” in Benevento–Torino. La decisione della società granata di esonerare l’allenatore ha di fatto cancellato il confronto tra il tecnico nato in Svizzera e il difensore della Polonia. I due, da rivali, potrebbero ritrovarsi addirittura alleati. La notizia del giorno racconta infatti di un Giampaolo in corsa per succedere a Jerzy Brz?czek sulla panchina della nazionale polacca. Il profilo dell’ormai ex allenatore del Torino piacerebbe a Zbigniew Boniek, considerando un modulo, il 4-3-1-2, nelle corde dello stesso Giampaolo e la presenza in rosa di una folta colonia “italiana“. Oltre a Glik, capitano della Polonia, l’allenatore ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcoe Kamilsi sarebbero dovuti affrontare venerdì prossimo al “Ciro Vigorito” in Benevento–. La decisione della società granata di esonerare l’allenatore ha di fatto cancellato il confronto tra il tecnico nato in Svizzera e il difensore della Polonia. I due, da rivali,ro ritrovarsi addirittura alleati. La notizia del giorno racconta infatti di unin corsa per succedere a Jerzy Brz?czek sulla panchina della nazionale polacca. Il profilo dell’ormai ex allenatore delpiacerebbe a Zbigniew Boniek, considerando un modulo, il 4-3-1-2, nelle corde dello stessoe la presenza in rosa di una folta colonia “italiana“. Oltre a, capitano della Polonia, l’allenatore ...

MatteoPedrosi : Confermato: Marco #Giampaolo è stato contattato dalla Federazione polacca. L’ormai ex tecnico del Toro è nella rosa… - DiMarzio : Il @TorinoFC_1906 punta su Davide #Nicola per il post #Giampaolo: contatti in corso per definire l’intesa (dopo ave… - vaibia96 : @Alex_Cavasinni (2) La squadra - regista a parte - era fondata e perfetta per il 4 3 1 2, che Giampaolo ha abbandon… - Fiorentinanews : Calamai: 'Giampaolo e Prandelli avevano la stessa faccia nel dopo partita. Se il tecnico viola non batte il Crotone… - INTER291103 : RT @MatteoPedrosi: Confermato: Marco #Giampaolo è stato contattato dalla Federazione polacca. L’ormai ex tecnico del Toro è nella rosa dei… -