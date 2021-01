Giallo Zaniolo: cancellato l’annuncio della sua positività (Di martedì 19 gennaio 2021) Nicolò Zaniolo positivo al coronavirus. Una doccia gelata per il classe 1999, impegnato nel recupero dalla rottura del crociato subita lo scorso agosto. A comunicare ieri la notizia ci ha pensato lo stesso romanista con un post su instagram. Un post però che all’indomani della comunicazione è sparito. “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa“, aveva scritto il talento Giallorosso. Come riporta il Corriere dello Sport, la rimozione del post ha colto di sorpresa la stessa Roma che ieri pomeriggio aveva ripreso la comunicazione per condividerla sui propri social. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) Nicolòpositivo al coronavirus. Una doccia gelata per il classe 1999, impegnato nel recupero dalla rottura del crociato subita lo scorso agosto. A comunicare ieri la notizia ci ha pensato lo stesso romanista con un post su instagram. Un post però che all’indomanicomunicazione è sparito. “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa“, aveva scritto il talentorosso. Come riporta il Corriere dello Sport, la rimozione del post ha colto di sorpresa la stessa Roma che ieri pomeriggio aveva ripreso la comunicazione per condividerla sui propri social. SportFace.

