GFVIP, Stefania Orlando sconvolta: cosa è successo nella notte VIDEO (Di martedì 19 gennaio 2021) Diretta decisamente difficile per i concorrenti del GFVIP che hanno dovuto affrontare non poche prove. Alcuni degli inquilini sono rinchiusi da più di 4 mesi, un test difficile soprattutto perché gli è stato reso noto che probabilmente il reality non finirà l'8 Febbraio come da programma ma qualche giorno dopo. I vipponi reclusi volontariamente non hanno reagito bene e hanno anche minacciato d'andarsene anche se Alfonso Signorini ha provato a placare gli animi manifestando loro la sua solidarietà. Ad avere una reazione nervosa subito dopo la fine della puntata Stefania Orlando che è stata fermata dai suoi coinquilini sulla porta rossa decisa ad andare via. Le rivelazioni dell'ex marito Andrea Roncato hanno ferito profondamente l'Orlando che ha chiarito di non aver mai insistito a voler mantenere i rapporti con il ...

