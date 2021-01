GFVip 5 | Andrea Zelletta furioso dopo la diretta | «Siamo persone umane Diteci la verità e basta!»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 19 gennaio 2021) Ieri sera, 18 Gennaio 2021, ladel Grande Fratello Vip 5 ha regalato forti emozioni sia ai telespettatori che ai concorrenti. L’annuncio di Alfonso Signorini sull’ulteriore prolungamento della durata del reality ha creato scompiglio all’interno della casa. Le reazioni dei concorrenti sono state le più disperate: Zorzi è scoppiato in lacrime, Stefania Orlando voleva abbandonare la casa eè andato completamente fuori di testa. Lo stare rinchiusi in quattro mura per così tanto tempo non è facile e ora la mancanza degli affetti si fa sentire ogni giorno sempre di più. Hanno bisogno della loro libertà e sicuramente faranno molta fatica ad arrivare a fine Febbraio. Ecco cos’è successolaadnella casa del ...