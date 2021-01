GF Vip: tutti disgustati per le condizioni del water. Colpa di Tommaso Zorzi (Di martedì 19 gennaio 2021) Ancora una volta nella casa del Grande Fratello Vip, lo spirito giocoso e goliardico che ha caratterizzato in parte questa quinta edizione, non sembra mancare. Protagonista e artefice ancora una volta, di un nuovo scherzo, sempre lui, Tommaso Zorzi. L’influenzer milanese, che ricordiamo è diventato noto al pubblico, grazie alla sua partecipazione al programma L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 19 gennaio 2021) Ancora una volta nella casa del Grande Fratello Vip, lo spirito giocoso e goliardico che ha caratterizzato in parte questa quinta edizione, non sembra mancare. Protagonista e artefice ancora una volta, di un nuovo scherzo, sempre lui,. L’influenzer milanese, che ricordiamo è diventato noto al pubblico, grazie alla sua partecipazione al programma L'articolo NewNotizie.it.

zorzi_stan : RT @emipalumboo: Tommaso: “hai visto nei tweet #tzvip ma cosa significa?” Giulia: “Tommaso zorzi vip” Tommaso: “ma c’erano in tutti anche s… - xdylanslips : RT @aleloves_lou: “Anche tu hai provato a farti la storiella con Francesco per emergere” Tommaso. Tommaso Zorzi. 1.3M followers, che già a… - lunavstorta : anche voi alle superiori avevate in classe il gruppo dei vip menosetti che si giuravano amicizia eterna, quando in… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip tutti Grande Fratello Vip, "hai detto un'altra baggianata". Antonella Elia, tutti contro: massacrata da Signorini e Francesco Oppini LiberoQuotidiano.it Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando cerca di scappare dalla casa, Tommaso Zorzi la blocca (VIDEO)

Stefania Orlando ha avuto un crollo emotivo che l'ha portata a un passo dall'abbandonare il Grande Fratello Vip 5: è stata bloccata sulla porta da Tommaso Zorzi. Nottata ricca di tensione al Grande Fr ...

GF Vip: tutti disgustati per le condizioni del water. Colpa di Tommaso Zorzi

Con la complicità del vip Andrea Zelletta, Zorzi sarebbe infatti entrato nel ... reggeva il gioco allo scherzo organizzato da Zorzi, avrebbe poi invitato tutti gli altri concorrenti a vedere lo stato ...

Stefania Orlando ha avuto un crollo emotivo che l'ha portata a un passo dall'abbandonare il Grande Fratello Vip 5: è stata bloccata sulla porta da Tommaso Zorzi. Nottata ricca di tensione al Grande Fr ...Con la complicità del vip Andrea Zelletta, Zorzi sarebbe infatti entrato nel ... reggeva il gioco allo scherzo organizzato da Zorzi, avrebbe poi invitato tutti gli altri concorrenti a vedere lo stato ...