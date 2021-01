Gf Vip, Tommaso Zorzi si sente male dopo la puntata (Di martedì 19 gennaio 2021) L’influencer milanese appresa la notizia del prolungamento del reality è stato male durante la notte “Ma è umano ridurre una persona così? E adesso si è appena chiuso in bagno in preda ai conati. Dov’è il divertimento in tutto ciò?”, scrive un utente su Twitter commentando lo stato di salute in cui versa Tommaso Zorzi, dopo aver appreso ieri sera durante la diretta, del prolungamento del reality, senza tuttavia avere una data certa sulla serata finale. La reazione di Tommaso è stata una crisi d’ansia legata a conati di vomito. Ma è umano ridurre una persona così? E adesso si è appena chiuso in bagno in preda ai conati. Dov’è il divertimento in tutto ciò? #tzvip pic.twitter.com/d9de8XpMbG — Vuoi condurre tu? ?? (@choriflettuto ) January 19, 2021 Quando Signorini ha detto ai vipponi che il reality ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 gennaio 2021) L’influencer milanese appresa la notizia del prolungamento del reality è statodurante la notte “Ma è umano ridurre una persona così? E adesso si è appena chiuso in bagno in preda ai conati. Dov’è il divertimento in tutto ciò?”, scrive un utente su Twitter commentando lo stato di salute in cui versaaver appreso ieri sera durante la diretta, del prolungamento del reality, senza tuttavia avere una data certa sulla serata finale. La reazione diè stata una crisi d’ansia legata a conati di vomito. Ma è umano ridurre una persona così? E adesso si è appena chiuso in bagno in preda ai conati. Dov’è il divertimento in tutto ciò? #tzvip pic.twitter.com/d9de8XpMbG — Vuoi condurre tu? ?? (@choriflettuto ) January 19, 2021 Quando Signorini ha detto ai vipponi che il reality ...

