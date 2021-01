Gf Vip, il marito di Stefania Orlando contro Andrea Roncato e Signorini (Di martedì 19 gennaio 2021) Aspre parole di Simone Gianlorenzi, che ha spiegato a Fanpage la sua posizione in merito all'attore e al prolungamento del programma L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 19 gennaio 2021) Aspre parole di Simone Gianlorenzi, che ha spiegato a Fanpage la sua posizione in merito all'attore e al prolungamento del programma L'articolo proviene da Gossip e Tv.

infoitcultura : GF VIP, Stefania Orlando in crisi nella Casa? Arriva un messaggio inaspettato dal marito - infoitcultura : Stefania Orlando, il marito Simone Gianlorenzi contro Andrea Roncato al Gf Vip: «Cattiverie. Reality giocato su vit… - ChiccoseDOC : “GRANDE FRATELLO VIP 5”: IL RITORNO IN “CASA” DI GUENDA GORIA, PER L’ABBRACCIO AL VETRO ALLA MAMMA, MARIA TERESA RU… - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Simone Gianlorenzi contro l'ex marito della Orlando: 'Attacco gratuito' - infoitcultura : Gf Vip, Stefania Orlando ancora innamorata di Andrea Roncato? Il marito risponde così -