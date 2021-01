GF Vip | il gesto eclatante di Pierpaolo Pretelli | “Ho fatto una promessa” | pubblico incredulo

(Di martedì 19 gennaio 2021) La puntata andata in onda ieri del GF Vip è stata davvero un susseguirsi di grandi emozioni, ma il colo di scena incredibile è arrivato dopo: “Houna”, ildi. “Houna”, ildi(fonte screenshot video)La nuova ed esplosiva puntata del GF Vip è andata in onda ieri, 18 Gennaio, ed è stata una vera e propria montagna russa di emozioni. A cominciare dalla rivelazione della prima finalista, che sarà scelta tra un televoto di tutte donne dal. Passando per la sorpresa toccante a Dayane Mello da parte di suo fratello. Uno spazio importante, inoltre, è stato dedicato a ...

infoitcultura : GF Vip, Andrea Zelletta: arriva il gesto inaspettato di Natalia Paragoni - infoitcultura : 'Gf Vip 5' | Giacomo Urtis parla del fortissimo gesto che Dayane Mello vorrebbe fare nei suoi confronti! E a propos… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Giacomo Urtis parla del fortissimo gesto che Dayane Mello vorrebbe fare nei suoi confronti! E a proposi… - zazoomblog : Tommaso Zorzi tutti colpiti dal gesto per Rosalinda Cannavò al GF Vip: “Mi offendo!” - #Tommaso #Zorzi #tutti… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #GiacomoUrtis parla del fortissimo gesto che #DayaneMello vorrebbe fare nei suoi confronti! E a proposi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip gesto

Al Grande Fratello Vip la nottata è trascorsa non senza problemi ... non è bastata a calmare l’animo in subbuglio di Rosalinda, che ha visto il gesto di Dayane come un vero e proprio tradimento. La ...Nella Casa del GF VIP Stefania Orlando ha avuto una reazione shock dopo la puntata di ieri sera: è intervenuto sui social il marito ...