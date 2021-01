GF Vip, Giulia Salemi spiazza Pierpaolo Pretelli: “Fuori da qui la mia vita è vuota…” (Di martedì 19 gennaio 2021) Giulia Salemi e il flirt con Pierpaolo Pretelli al GF Vip 5 Chi segue tutte le dinamiche del Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che dopo l’uscita volontaria di Elisabetta Gregoraci dalla casa di Cinecittà, il suo amico speciale Pierpaolo Pretelli si è immediatamente consolato con un’altra. Infatti, poche ore dopo l’ex Velino di Striscia la Notizia si è gettato tra le braccia di Giulia Salemi. Ovviamente l’influencer italo-persiana non aspettava altro visto che già lo aveva adocchiato sin dal suo ingresso nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Da quel momento in poi i due gieffini hanno iniziato un flirt e, tra alti e bassi sta proseguendo ancora oggi. Tuttavia, il 30enne lucano ultimamente ha avuto dei piccoli ripensamenti sia ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 19 gennaio 2021)e il flirt conal GF Vip 5 Chi segue tutte le dinamiche del Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che dopo l’uscita volontaria di Elisabetta Gregoraci dalla casa di Cinecittà, il suo amico specialesi è immediatamente consolato con un’altra. Infatti, poche ore dopo l’ex Velino di Striscia la Notizia si è gettato tra le braccia di. Ovviamente l’influencer italo-persiana non aspettava altro visto che già lo aveva adocchiato sin dal suo ingresso nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Da quel momento in poi i due gieffini hanno iniziato un flirt e, tra alti e bassi sta proseguendo ancora oggi. Tuttavia, il 30enne lucano ultimamente ha avuto dei piccoli ripensamenti sia ...

