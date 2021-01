GF Vip 5 | Stefania replica all’accusa di tradimento di Andrea Roncato | «Avevo incontrato un’altra persona ma il nostro matrimonio era già finito»

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 19 gennaio 2021)Orlandoalle accuse dell’ex marito. Ieri sera, al Grande Fratello Vip, alla Orlando sono state mostrate le dichiarazioni rilasciate ieri sera daa Live. L’attore aveva insinuato, tra le altre cose, che la causa scatenante della fine del suocon la gieffina fosse il fatto che lei avesse un altro e fosse andata via di casa. La conduttrice tiene a precisare la sua versione dei fatti, non negando parte del discorso dell’uomo: “Io eci siamo lasciati, è vero che sono andata via di casa, perché lo avevamo deciso insieme di lasciarci. Io sicuramenteancheche però non è stata la causa della fine del ...