‘Gf Vip 5’, il marito di Stefania Orlando replica alle dichiarazioni di Andrea Roncato, poi confessa: “Se lei decidesse di abbandonare il programma…” (Di martedì 19 gennaio 2021) Ieri sera, durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando è stata informata di una recente intervista rilasciata dall’ex marito Andrea Roncato. alle telecamere di Live – Non è la D’Urso, Roncato aveva parlato della fine del suo rapporto con la gieffina alludendo ad una presunta relazione tra lei ed un altro uomo già nell’ultimo periodo del loro matrimonio. Stefania ha rivelato che da quando Andrea si è risposato con l’attuale moglie, tra di loro non c’è più alcun tipo di contatto. Interpellato sull’argomento, Simone Gianlorenzi, marito di Stefania, ha espresso la sua opinione a riguardo: La cosa che più mi dispiace è che Andrea abbia deciso di parlare adesso. Non ... Leggi su isaechia (Di martedì 19 gennaio 2021) Ieri sera, durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5,è stata informata di una recente intervista rilasciata dall’extelecamere di Live – Non è la D’Urso,aveva parlato della fine del suo rapporto con la gieffina alludendo ad una presunta relazione tra lei ed un altro uomo già nell’ultimo periodo del loro matrimonio.ha rivelato che da quandosi è risposato con l’attuale moglie, tra di loro non c’è più alcun tipo di contatto. Interpellato sull’argomento, Simone Gianlorenzi,di, ha espresso la sua opinione a riguardo: La cosa che più mi dispiace è cheabbia deciso di parlare adesso. Non ...

