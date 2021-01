‘Gf Vip 5’, dopo l’annuncio del prolungamento Stefania Orlando vuole abbandonare la Casa e solca la Porta Rossa, ma viene bloccata da Tommaso Zorzi! (Video) (Di martedì 19 gennaio 2021) È arrivato nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda poche ore fa l’atteso annuncio dell’ulteriore prolungamento di questa quinta edizione dei record: Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti che la finale non si svolgerà l’8 febbraio, senza specificare la data prevista della messa in onda, stabilita al 26 febbraio. Le reazioni dei concorrenti non si sono fatte attendere e sui volti dei ‘veterani’ si sono alternati stupore, delusione e lacrime: se Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò hanno espresso il loro rammarico per questo nuovo colpo di scena senza prendere ancora una decisione, e Dayane Mello e Maria Teresa Ruta non sono sembrate avvilite. Molto scosso, invece, Tommaso Zorzi che ha espresso il suo desiderio di abbandonare il gioco, mentre, a sorpresa, è stata Stefania ... Leggi su isaechia (Di martedì 19 gennaio 2021) È arrivato nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda poche ore fa l’atteso annuncio dell’ulterioredi questa quinta edizione dei record: Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti che la finale non si svolgerà l’8 febbraio, senza specificare la data prevista della messa in onda, stabilita al 26 febbraio. Le reazioni dei concorrenti non si sono fatte attendere e sui volti dei ‘veterani’ si sono alternati stupore, delusione e lacrime: se Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò hanno espresso il loro rammarico per questo nuovo colpo di scena senza prendere ancora una decisione, e Dayane Mello e Maria Teresa Ruta non sono sembrate avvilite. Molto scosso, invece,Zorzi che ha espresso il suo desiderio diil gioco, mentre, a sorpresa, è stata...

