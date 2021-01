Germania, trovato l’accordo tra Governo e Länder: lockdown prolungato al 14 febbraio. Israele, record di contagi: oltre 10mila (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Governo centrale e i 16 Länder tedeschi hanno raggiunto un accordo per l’estensione del lockdown duro fino al 14 febbraio. Angela Merkel riesce quindi a ottenere il prolungamento delle restrizioni chiesto pubblicamente nelle scorse settimane, decisione auspicata anche dagli operatori sanitari, visto che alcuni ospedali sono ancora in difficoltà, con i reparti di terapia intensiva saturi in alcune zone del Paese. Non è ancora chiaro, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Cancelliera, se alla serrata corrisponderanno anche ulteriori misure restrittive, come auspicato dalla leader tedesca in seguito al boom di decessi registrato nelle ultime settimane e con i contagi che rimangono su cifre preoccupanti, con lo spettro di una diffusione ancora più massiccia dovuta alle varianti inglese, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Ilcentrale e i 16tedeschi hanno raggiunto un accordo per l’estensione delduro fino al 14. Angela Merkel riesce quindi a ottenere il prolungamento delle restrizioni chiesto pubblicamente nelle scorse settimane, decisione auspicata anche dagli operatori sanitari, visto che alcuni ospedali sono ancora in difficoltà, con i reparti di terapia intensiva saturi in alcune zone del Paese. Non è ancora chiaro, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Cancelliera, se alla serrata corrisponderanno anche ulteriori misure restrittive, come auspicato dalla leader tedesca in seguito al boom di decessi registrato nelle ultime settimane e con iche rimangono su cifre preoccupanti, con lo spettro di una diffusione ancora più massiccia dovuta alle varianti inglese, ...

La nuova sfida della lotta al virus sono le mutazioni, in aumento insieme ai casi. Più varianti spuntano, più è probabile che ne emerga una in grado di eludere i test, le cure e i vaccini attuali.

Covid, in Germania è stato prolungato il lockdown fino al 15 febbraio | Pechino contro gli esperti Oms: "Noi trasparenti"

Attilio Fontana ha detto che è stato presentato al Tar il ricorso contro la zona rossa in Lombardia. Iniziate a Roma le vaccinazioni per gli oltre 8mila medici liberi professionisti che non hanno un r ...

