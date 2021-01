Germania, 7 infermieri rifiutano di farsi inoculare il vaccino anti-Covid: licenziati (Di martedì 19 gennaio 2021) Gli è stato dato un ultimatum di tre giorni, entro i quali dovevano decidere se tornare sui loro passi e farsi somministrare il vaccino anti-Covid. Ma i sette infermieri di un servizio a domicilio (Pflegedienst) per anziani a Dessau, nel land tedesco di Sassonia-Anhalt, non hanno cambiato idea. E il loro rifiuto a farsi inoculare la dose del medicinale Pfizer-Biontech è stato la causa del loro licenziamento. A dare la notizia è stato su Twitter Udo Gumpel, giornalista e corrispondente dall’Italia per l’emittente tedesca Ntv, aggiungendo che “ora sarà la giustizia a decidere”. “Ci è stato dato un ultimatum di tre giorni per oggi alle 12 e poco dopo quell’ora abbiamo ricevuto la lettera di licenziamento“, ha rivelato uno degli infermieri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Gli è stato dato un ultimatum di tre giorni, entro i quali dovevano decidere se tornare sui loro passi esomministrare il. Ma i settedi un servizio a domicilio (Pflegedienst) per anziani a Dessau, nel land tedesco di Sassonia-Anhalt, non hanno cambiato idea. E il loro rifiuto ala dose del medicinale Pfizer-Biontech è stato la causa del loro licenziamento. A dare la notizia è stato su Twitter Udo Gumpel, giornalista e corrispondente dall’Italia per l’emittente tedesca Ntv, aggiungendo che “ora sarà la giustizia a decidere”. “Ci è stato dato un ultimatum di tre giorni per oggi alle 12 e poco dopo quell’ora abbiamo ricevuto la lettera di licenziamento“, ha rivelato uno degli...

