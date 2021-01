GELO siderale in Siberia | le ripercussioni meteo in Europa

(Di martedì 19 gennaio 2021) In un precedente articolo abbiamo evidenziato come l’intero emisfero settentrionale stia andando incontro a una sorta di reset barico, ovvero a una ricollocazione di Alte e Basse Pressione a seguito delle dinamiche atmosferiche che hanno coinvolto il Vortice Polare. Gli amanti delestremo, soprattutto del, sapranno fin troppo bene quanto l’Anticiclone russo-no stia picchiando duro. Ne hanno parlato anche i TG, hanno accennato alche sta colpendo varie aree della. Ecco, questo è un elemento ricorrente nell’attuale Inverno ed è una struttura che in passato ha sempre rappresentato un “must” degli inverni memorabili. Quando decide di rompere gli indugi, affacciandosi al di là degli Urali, son dolori. L’aria gelida continentale, lo ripetiamo, è ...

Ultime Notizie dalla rete : GELO siderale

Meteo Giornale

In un precedente articolo abbiamo evidenziato come l’intero emisfero settentrionale stia andando incontro a una sorta di reset barico, ovvero a una ricollocazione di Alte e Basse Pressione a seguito d ...Le grandi manovre sono iniziate. Anzi, stanno iniziando proprio in questo momento. Quanto accaduto sinora, in termini ovviamente di condizioni meteo climatiche invernali, non ha nulla a che vedere con ...