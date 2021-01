Gazzetta: Milik pronto ad accettare clausola anti-Italia se il Napoli ritira le cause (Di martedì 19 gennaio 2021) Tutto deciso con il Marsiglia per quanto riguarda la cessione di Milik. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport infatti i due club si sono accordati per un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro, 8 più 4 di bonus legati alla qualificazione in Champions League e ai risultati del giocatore in termini di presenze e di gol. Ma soprattutto il Napoli ha spuntato il 20% sulla rivendita per la parte eccedente gli 8 milioni. È chiaro che Milik dovrà prima rinnovare con il Napoli e questo comporterà l’adesione ad alcune clausole volute dal presidente De Laurentiis, come quella che vorrebbe evitare un suo ritorno in Serie A. clausola che Milik potrebbe accettare a patto che la società cancelli le cause intentate contro di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021) Tutto deciso con il Marsiglia per quanto riguarda la cessione di. Come riporta oggi ladello Sport infatti i due club si sono accordati per un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro, 8 più 4 di bonus legati alla qualificazione in Champions League e ai risultati del giocatore in termini di presenze e di gol. Ma soprattutto ilha spuntato il 20% sulla rivendita per la parte eccedente gli 8 milioni. È chiaro chedovrà prima rinnovare con ile questo comporterà l’adesione ad alcune clausole volute dal presidente De Laurentiis, come quella che vorrebbe evitare un suo ritorno in Serie A.chepotrebbea patto che la società cancelli leintentate contro di ...

