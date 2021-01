Gattuso: «Pirlo? Ha preso più schiaffi da me che dal padre, ma abbiamo la stessa filosofia di gioco» (Di martedì 19 gennaio 2021) In conferenza stampa, alla vigilia di Juventus-Napoli finale di Supercoppa, Rino Gattuso si è soffermato sul rapporto con l’allenatore bianconero Andrea Pirlo. «abbiamo cominciato a giocare presto in Nazionale. abbiamo vinto tutto quello che dovevamo vincere. E’ stato molto importante per la mia carriera, l’ho aiutato anche io, c’è una grande amicizia, abbiamo condiviso tante cose dentro e fuori dal campo. C’è un grande rapporto. Domani è una partita di calcio, spero di dargli un rammarico, ma vinca il migliore. Ha preso più schiaffi da me in vent’anni che da suo padre». Il tecnico partenopeo ha detto che le caratteristiche del suo gioco non sono poi così diverse da quelle del collega. «Prima ci sentivamo spesso dopo le partite, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021) In conferenza stampa, alla vigilia di Juventus-Napoli finale di Supercoppa, Rinosi è soffermato sul rapporto con l’allenatore bianconero Andrea. «cominciato a giocare presto in Nazionale.vinto tutto quello che dovevamo vincere. E’ stato molto importante per la mia carriera, l’ho aiutato anche io, c’è una grande amicizia,condiviso tante cose dentro e fuori dal campo. C’è un grande rapporto. Domani è una partita di calcio, spero di dargli un rammarico, ma vinca il migliore. Hapiùda me in vent’anni che da suo». Il tecnico partenopeo ha detto che le caratteristiche del suonon sono poi così diverse da quelle del collega. «Prima ci sentivamo spesso dopo le partite, ...

