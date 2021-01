Gasperini: “Udinese? Penso che domani azzarderà più del solito. È importante restare nel gruppo delle prime” (Di martedì 19 gennaio 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese, valido come recupero della 10^ giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni del tecnico degli orobici: “Che l’Udinese non vince da tanto sono statistiche e per quanto ci riguarda lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo pensare alla partita contro un’ottima squadra, stanno avendo qualche difficoltà, ma hanno dimostrato il loro valore. Il campionato è molto equilibrato, ci sono squadre difficili da superare anche nella parte bassa della classifica. È importante restare nel gruppo delle prime, a parte chiaramente Inter e Milan. Ogni risultato è fondamentale, ma è importante anche la striscia positiva. ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’, valido come recupero della 10^ giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni del tecnico degli orobici: “Che l’non vince da tanto sono statistiche e per quanto ci riguarda lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo pensare alla partita contro un’ottima squadra, stanno avendo qualche difficoltà, ma hanno dimostrato il loro valore. Il campionato è molto equilibrato, ci sono squadre difficili da superare anche nella parte bassa della classifica. Ènel, a parte chiaramente Inter e Milan. Ogni risultato è fondamentale, ma èanche la striscia positiva. ...

