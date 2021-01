GameSquare Esports annuncia Jan Neumeister | ex FaZe Clan Guiderà le operazioni della società in Europa

Leggi su esports247

(Di martedì 19 gennaio 2021), notainternazionale di, hato nelle scorse ore che l’ex vicepresidente senior di, Jan, è stato scelto come nuovo “Head of European Operations”, con il compito di guidare la crescita organica dei ricavi in ??. Tra gli impegni chedovrà assolvere ci sarà anche l’individuazione di opportunità di cross-selling all’interno dellein Nord America. Janpuò vantare quasi 20 anni di esperienza nei media, nel marketing digitale e nella monetizzazione delle risorse. Prima di entrare a far parte di, come accennato, ...