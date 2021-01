Gaffe al GF Vip, Maria Teresa Ruta riceve un regalo ma il dettaglio non sfugge: “Che cosa c’è nel barattolo?”, la reazione di Alfonso Signorini (Di martedì 19 gennaio 2021) Grande protagonista della 33esima puntata del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta. Per la concorrente con più nomination di questa edizione, la settimana appena trascorsa non è stata affatto semplice. Sui social e tra le pagine del gossip, non è sfuggito il crollo emotivo della Ruta. Uno sfogo sopra le righe dettato indubbiamente dalle ultime … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 19 gennaio 2021) Grande protagonista della 33esima puntata del Grande Fratello Vip,. Per la concorrente con più nomination di questa edizione, la settimana appena trascorsa non è stata affatto semplice. Sui social e tra le pagine del gossip, non è sfuggito il crollo emotivo della. Uno sfogo sopra le righe dettato indubbiamente dalle ultime … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

