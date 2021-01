Gabry Ponte, l’operazione al cuore: “Ho una malattia congenita degenerativa, fatemi gli auguri” (Di martedì 19 gennaio 2021) Gabry Ponte ha da poco annunciato ai propri fan di dover affrontare una sfida importante: il dj infatti va in contro a un’operazione al cuore e ha chiesto a tutti supporto e “energie positive“. Ponte ha spiegato di avere una malattia congenita degenerativa e che quindi è importante intervenire chirurgicamente. Gabry Ponte: “Devo operarmi al … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 19 gennaio 2021)ha da poco annunciato ai propri fan di dover affrontare una sfida importante: il dj infatti va in contro a un’operazione ale ha chiesto a tutti supporto e “energie positive“.ha spiegato di avere unae che quindi è importante intervenire chirurgicamente.: “Devo operarmi al … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

