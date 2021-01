Gabry Ponte all’ospedale per un intervento al cuore, lo sfogo su Instagram: “Ho un male degenerativo” (Di martedì 19 gennaio 2021) Gabry Ponte all’ospedale in pigiama e con un sorriso amaro. Il DJ e produttore torinese affida al suo canale Instagram uno sfogo con il quale si rivolge principalmente ai fan. Gabry Ponte all’ospedale Nella foto postata su Instagram vediamo Gabry Ponte all’ospedale con il suo pigiama, sorridente, accompagnato da una lunga lettera nella quale spiega ai fan di soffrire di una malattia congenita “purtroppo degenerativa” e che per questo dovrà sottoporsi a un intervento domani mattina, mercoledì 20 gennaio, per ritornare in forma. Una notizia certo inaspettata, come lui stesso considera, a giudicare dalle tante foto che lo mostrano mentre pratica sport e mentre si ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 gennaio 2021)in pigiama e con un sorriso amaro. Il DJ e produttore torinese affida al suo canaleunocon il quale si rivolge principalmente ai fan.Nella foto postata suvediamocon il suo pigiama, sorridente, accompagnato da una lunga lettera nella quale spiega ai fan di soffrire di una malattia congenita “purtroppo degenerativa” e che per questo dovrà sottoporsi a undomani mattina, mercoledì 20 gennaio, per ritornare in forma. Una notizia certo inaspettata, come lui stesso considera, a giudicare dalle tante foto che lo mostrano mentre pratica sport e mentre si ...

