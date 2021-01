Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 19 gennaio 2021 (Di martedì 19 gennaio 2021) Questa sera, martedì 19 gennaio 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 19 gennaio 2021. Le anticipazioni e gli ospiti di stasera Questa sera, 19 gennaio 2021, al ... Leggi su tpi (Di martedì 19 gennaio 2021) Questa sera,19, in prima serata su Rete 4 tornadal, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti. Ma di cosa si parleràdal? Quali saranno glidi Mario Giordano? Vediamo qui di seguito lesulladi oggi, 19. Lee glidiQuesta sera, 19, al ...

FMCastaldo : Parole chiare, forti, nette, da vero uomo delle istituzioni. Ringrazio il Presidente #Conte per il suo grande corag… - OptaPaolo : 16 - Il #Milan ha eguagliato la sua miglior striscia senza sconfitta fuori casa in #SerieA nell’era dei tre punti a… - angelomangiante : La cattiveria, la personalità, la bravura di un totem come Ibra merita la copertina. Ma penso che tutto arrivi dal… - Gazzetta_it : Dalla #Asl al #Coni, da ottobre a oggi tra tamponi e sentenze: #JuveNapoli la lunga partita. Per ora solo fuori dal… - seleneadinolfi : @Valerie_P8tre Sanno troppo di ciò che avviene fuori,la loro partecipazione è inevitabilmente condizionata dal'fuor… -

Ultime Notizie dalla rete : Fuori dal Fuori dal Coro, le anticipazioni del 19 gennaio Mediaset Play "L'arte invisibile", radiodrammi gratuiti del Teatro Metastasio e Rete Toscana Classica

Il Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con Rete Toscana Classica propone ''L'arte invisibile - Radiodrammi, melo-drammi e gallerie di varia umanità'', appuntamenti gratuiti a cura di Rodolfo ...

Il Commissario Ricciardi: cast e trama della nuova serie tv di Rai1 con Lino Guanciale

Lino Guanciale è il Commissario Ricciardi, l’affascinante e misterioso commissario di polizia in grado di conoscere i pensieri e vedere gli ...

Il Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con Rete Toscana Classica propone ''L'arte invisibile - Radiodrammi, melo-drammi e gallerie di varia umanità'', appuntamenti gratuiti a cura di Rodolfo ...Lino Guanciale è il Commissario Ricciardi, l’affascinante e misterioso commissario di polizia in grado di conoscere i pensieri e vedere gli ...