Fumo all'aperto addio: da oggi Milano diventa smoking free (Di martedì 19 gennaio 2021) Fumo all'aperto bandito. Milano si trasforma nella prima città smoking free. Lo ha deciso Palazzo Marino, che lo scorso 19 novembre ha approvato il nuovo "Regolamento per la qualità dell'aria", provvedimento, che definisce priorità e scadenze di una serie di azioni per migliorare al più presto la qualità ambientale in città. Leggi anche › Milano smoking free: addio alla sigaretta all'aperto Il Fumo vietato anche all'aperto. Fumo addio l'obiettivo La strada è ormai ben definita, ma i dubbi non erano molti, visto che il nostro Paese è uno fra i più ...

