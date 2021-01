Frasi sulla vita: ecco le migliori di oggi 19 gennaio (Di martedì 19 gennaio 2021) Frasi sulla vita – La vita è qualcosa di meraviglioso, è un dono prezioso, è qualcosa di speciale. Abbiamo una sola vita e dobbiamo godercela, la vita non va sprecata ma va vissuta. Vediamo le più belle Frasi sulla vita. Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste, questo è tutto.(Oscar Wilde) Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.(Mahatma Gandhi) Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso.(Fëdor Dostoevskij) La vita è sostanzialmente tragica, ma qualche volta riesce ad essere meravigliosa.(Woody Allen) Chi vive senza follia non è poi così saggio come crede.(François de La Rochefoucauld) L’avventura della vita è ... Leggi su giornal (Di martedì 19 gennaio 2021)– Laè qualcosa di meraviglioso, è un dono prezioso, è qualcosa di speciale. Abbiamo una solae dobbiamo godercela, lanon va sprecata ma va vissuta. Vediamo le più belle. Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste, questo è tutto.(Oscar Wilde) Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.(Mahatma Gandhi) Ama lapiù della sua logica, solo allora ne capirai il senso.(Fëdor Dostoevskij) Laè sostanzialmente tragica, ma qualche volta riesce ad essere meravigliosa.(Woody Allen) Chi vive senza follia non è poi così saggio come crede.(François de La Rochefoucauld) L’avventura dellaè ...

