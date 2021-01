Frasi del buongiorno: ecco le migliori di oggi 19 gennaio (Di martedì 19 gennaio 2021) Frasi del buongiorno – buongiorno a tutti! oggi è martedì ed inizia una nuova giornata, siamo carichi abbastanza per affrontare questa nuova giornata che sta nascendo? Noi come è nostra consuetudine ci scambiamo il buongiorno. ecco qui per voi delle Frasi pronte da condividere. Ogni mattina è una giornata intera che riceviamo… Non vi è nulla di troppo e nulla di “non abbastanza”, nulla di indifferente e nulla di inutile. È un capolavoro. (Madeleine Delbrel) Dovremmo svegliarci come i fiori, con lo sguardo rivolto al cielo e col sorriso colmo di speranza. (Linda Reale Ruffino) Quando ti alzi il mattino, pensa quale prezioso privilegio è essere vivi: respirare, pensare, provare gioia e amare. (Marco Aurelio) E’ un giorno nuovo: se devi fare qualcosa, mettici ... Leggi su giornal (Di martedì 19 gennaio 2021)dela tutti!è martedì ed inizia una nuova giornata, siamo carichi abbastanza per affrontare questa nuova giornata che sta nascendo? Noi come è nostra consuetudine ci scambiamo ilqui per voi dellepronte da condividere. Ogni mattina è una giornata intera che riceviamo… Non vi è nulla di troppo e nulla di “non abbastanza”, nulla di indifferente e nulla di inutile. È un capolavoro. (Madeleine Delbrel) Dovremmo svegliarci come i fiori, con lo sguardo rivolto al cielo e col sorriso colmo di speranza. (Linda Reale Ruffino) Quando ti alzi il mattino, pensa quale prezioso privilegio è essere vivi: respirare, pensare, provare gioia e amare. (Marco Aurelio) E’ un giorno nuovo: se devi fare qualcosa, mettici ...

