Francesco Totti | “Speravo de morì prima” è la serie sul Capitano della Roma in arrivo su Sky Ecco tutte le anticipazioni

«M'hanno preso, interpreto te», comunica Pietro Castellitto a Francesco Totti nella clip rilasciata oggi di Speravo DE morì prima, la serie sul Capitano della Roma che arriverà su Sky e in streaming su NOW TV a marzo. E se Castellitto è mancino, mentre il destro di Totti è stato uno dei più letali di sempre in campo, basterà «girare la TV, ribaltando le immagini». Cresciuto col poster di Totti in stanza, Pietro riceve l'investitura ufficiale da parte del fuoriclasse giallorosso in questa clip, prima di una serie che accompagnerà al debutto la produzione Sky Original, dramedy in sei episodi sugli ultimi due anni di carriera del leggendario numero 10

SkyItalia : “Fai la parte mia? E’ tosta eh…” #Speravodemorìprima la serie Sky Original su Francesco @Totti a marzo su Sky.… - ChampionsLeague : ???? Francesco Totti OR Alessandro Del Piero? #UCL | #TBT - IOdonna : 'Certo me metti qualche dubbio per fa il film, parlavi col poster'. Pietro Castellitto e Francesco Totti. - NYbrooklyn_nets : A marzo arriva Speravo de morì prima, la serie dedicata a Francesco @Totti #asRoma @ - Alleeguizz : Chi é il romano che esteticamente sembra più toscano? E perché proprio Francesco Totti? -