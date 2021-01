Francesco Oppini, grave insulto sui social: il “sospetto” sulla mamma (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Francesco Oppini perde le staffe dopo essere stato pesantemente accusato su Instagram. Non solo replica a tono, ma annuncia battaglia… Francesco Oppini stavolta si è arrabbiato di brutto. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 è stato pesantemente attaccato su Instagram da un utente convinto che sia stato raccomandato nel corso della sua esperienza nel L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 20 gennaio 2021)perde le staffe dopo essere stato pesantemente accusato su Instagram. Non solo replica a tono, ma annuncia battaglia…stavolta si è arrabbiato di brutto. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 è stato pesantemente attaccato su Instagram da un utente convinto che sia stato raccomandato nel corso della sua esperienza nel L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GrandeFratello : Occhi al cielo, Tommy... Francesco ti pensa! ?? #GFVIP - KinneyWife : RT @Beatrice212001: Giulia: ma tu innamorato mai? Tommi : no, di me NON Francesco Oppini : #GFvip #sovip #tzvip - Beatrice212001 : Giulia: ma tu innamorato mai? Tommi : no, di me NON Francesco Oppini : #GFvip #sovip #tzvip - malandrina9 : RT @ziaaLai: Autori, amici nostri, volevo farvi notare che stanotte Tommaso ha avuto un duro litigio con Francesco Oppini. Credo sia necess… - ciccio_oppini : La storia che Tommy ha raccontato adesso è quello di cui Francesco gli chiedeva di raccontarli se non ricordo male… -