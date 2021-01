Francesco Boccia/ Il marito "zen" di Nunzia De Girolamo e papà di Gea (Di martedì 19 gennaio 2021) Francesco Boccia marito di Nunzia De Girolamo: i due sono sposati da 2011. Nel 2012 sono diventati genitori di Gea, oggi 8 anni. È l’attuale ministro per gli Affari regionali e le autonomie Leggi su ilsussidiario (Di martedì 19 gennaio 2021)diDe: i due sono sposati da 2011. Nel 2012 sono diventati genitori di Gea, oggi 8 anni. È l’attuale ministro per gli Affari regionali e le autonomie

Teresio_Boccia : RT @francesco_terry: Ho fatto un sogno strano in cui Laura mi dice: 'Francesco sto bene, per valutare l'ipotesi di ritornare dovrebbe accad… - reggiotv : Reggio Calabria. Il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ha chiesto al Sindaco Giuseppe Falcomatà di… - fawkes9_guy : Il ministro Boccia: 'I parlamentari di Italia Viva sono stati eletti con il Pd, spero vogliano rispettare la volont… - Anna586230 : Boccia Francesco ha votato si! ahah #fiducia #camera - officialMorris : RT @_DAGOSPIA_: POSTA! - NON CAPISCO COME IL PRESIDENTE MATTARELLA POSSA ACCETTARE CHE UN 'OSCURO AVVOCATO', PERALTR -