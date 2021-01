Foto e trailer di Fate The Winx Saga su Netflix, la serie live action ispirata al cartone animato italiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Nel trailer di Fate The Winx Saga tornano in azione Bloom e le altre protagoniste del Winx Club. La serie love action, firmata da Brian Young (The Vampire Diaries) è ispirata al cartone animato italiano creato da Iginio Straffi (qui in veste di produttore), ed è composta da sei episodi. La storia segue le avventure di cinque Fate che frequentano Alfea, il collegio di magia di Oltre Mondo. Le protagoniste dovranno imparare a gestire i propri poteri magici mentre affrontano l’amore, le rivalità e i mostri che minacciano la loro esistenza. Nel dettaglio, la trama si concentra sulla crescita di Bloom, destinata a diventare una delle Fate più potenti di Alfea. Nel ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) NeldiThetornano in azione Bloom e le altre protagoniste delClub. Lalove, firmata da Brian Young (The Vampire Diaries) èalcreato da Iginio Straffi (qui in veste di produttore), ed è composta da sei episodi. La storia segue le avventure di cinqueche frequentano Alfea, il collegio di magia di Oltre Mondo. Le protagoniste dovranno imparare a gestire i propri poteri magici mentre affrontano l’amore, le rivalità e i mostri che minacciano la loro esistenza. Nel dettaglio, la trama si concentra sulla crescita di Bloom, destinata a diventare una dellepiù potenti di Alfea. Nel ...

