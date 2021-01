"Forza Italia, due assenze strategiche al Senato". Salvagente a Conte, gli ultimi aggiornamenti (Di martedì 19 gennaio 2021) Fiato sospeso al Senato, dove si rincorrono le indiscrezioni. In mattinata infatti si era appreso che tre Senatori di Forza Italia avrebbero potuto votare la fiducia a Giuseppe Conte, tanto che il Pd si diceva speranzoso che l'operazione andasse a buon fine. Dunque, erano trapelati i nomi dei frontisti: Andrea Causin, Maria Carmela Minuto e Salvatore Sciascia. Fonti azzurri a Rai News avevano anche aggiunto di non riuscire a raggiungere al telefono la Minuto. Nel pomeriggio, si è poi appreso che lo scenario sarebbe lievemente mutato. Si apprende infatti che la Minuto e Causin non sono ancora arrivati al Senato: invece di votare a favore, come ha deciso alla vigilia alla Camera Renata Polverini, sceglierebbero l'assenza strategica. Sciascia, infine, è assente perché malato: le conferme ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Fiato sospeso al, dove si rincorrono le indiscrezioni. In mattinata infatti si era appreso che treri diavrebbero potuto votare la fiducia a Giuseppe, tanto che il Pd si diceva speranzoso che l'operazione andasse a buon fine. Dunque, erano trapelati i nomi dei frontisti: Andrea Causin, Maria Carmela Minuto e Salvatore Sciascia. Fonti azzurri a Rai News avevano anche aggiunto di non riuscire a raggiungere al telefono la Minuto. Nel pomeriggio, si è poi appreso che lo scenario sarebbe lievemente mutato. Si apprende infatti che la Minuto e Causin non sono ancora arrivati al: invece di votare a favore, come ha deciso alla vigilia alla Camera Renata Polverini, sceglierebbero l'assenza strategica. Sciascia, infine, è assente perché malato: le conferme ...

borghi_claudio : Sempre più in basso... È IN CORSO UNA TRATTATIVA SEGRETA DI CONTE CON FORZA ITALIA PER SOSTITUIRE ITALIA VIVA - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziato il Derby d’Italia! Forza ragazzi, con determinazione e #FINOALLAFINE! ?? ???? LI… - borghi_claudio : Mi risulta che il telefono a casa di Forza Italia quando ha chiamato giuseppi, l'accattone del Popolo, abbia risposto con una risata... - giusmo1 : RT @CarmeloLopapa: Tre senatori meridionali di @forza_italia sono spariti dai radar del lgruppo a Palazzo Madama. Panico da fuga tra i berl… - ZenatiDavide : Crisi governo, Fassina: “Conte è punto di unione insostituibile tra Pd e M5s, non c’è alternativa a lui. Renzi? Si… -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia Conte al Senato, Forza Italia a rischio spaccatura: tre senatori pronti a votare la fiducia Il Mattino Il dibattito, le dichiarazioni di voto e la votazione

Il premier Giuseppe Conte stamani al Senato ha concluso le comunicazioni sulla crisi di governo dopo lo strappo di Italia viva. Ora è in corso il dibattito in Aula ...

Giuseppe Conte, notate nulla di strano? Il dettaglio che lo tradisce: "lecca lecca" ai berlusconiani?

In aula a Montecitorio, il presunto avvocato del popolo si è presentato con una cravatta azzurra. Quell'azzurro che è il colore e il simbolo di Forza Italia, tanto che la cravatta azzurra è d'obbligo ...

Il premier Giuseppe Conte stamani al Senato ha concluso le comunicazioni sulla crisi di governo dopo lo strappo di Italia viva. Ora è in corso il dibattito in Aula ...In aula a Montecitorio, il presunto avvocato del popolo si è presentato con una cravatta azzurra. Quell'azzurro che è il colore e il simbolo di Forza Italia, tanto che la cravatta azzurra è d'obbligo ...