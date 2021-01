Formazioni ufficiali Roma-Spezia | Coppa Italia 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 19 gennaio 2021) Ledi, match degli ottavi di finale di. C’è grande attesa per questa sfida e le due squadre sono pronte a contendersi il pass qualificazione per i quarti. Ad attendere la vincente c’è il Napoli. All’Olimpico la squadra di Fonseca cerca la reazione dopo la brutta prova nel derby contro la Lazio. Buon momento invece per gli uomini dino a caccia di conferme anche in. Le: in attesa: in attesa SportFace.