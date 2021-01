Fontana presenta il ricorso al Tar | ' Chiesto al ministro di rivedere la decisione della zona rossa'

(Di martedì 19 gennaio 2021) Non è bastato essere una delle regioni più colpite e sprofondate nel Coronavirus. In seguito alladi inserire la Lombardia all'interno delle regioni in, il presidentenon ...

Orizzonte Scuola

Come anticipato nei giorni scorsi la Regione ha presentato ufficialmente il ricorso al Tar contro la decisione del Governo di porre la Lombardia in zona rossa. “Abbiamo anche chiesto al ministro della ...Attilio Fontana ha detto che è stato presentato al Tar il ricorso contro la zona rossa in Lombardia. Iniziate intanto a Roma le vaccinazioni per gli oltre 8mila medici liberi professionisti che non ha ...