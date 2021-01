Fontana: fatto il ricorso al Tar «Zona rossa penalizzante» (Di martedì 19 gennaio 2021) il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo in Consiglio Regionale nella mattinata di martedì 19 gennaio, ha confermato la presentazione del ricorso al Tribunale amministrativo contro l’assegnazione della Zona rossa alla Regione Lombardia. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 19 gennaio 2021) il presidente della Regione Lombardia Attilio, intervenendo in Consiglio Regionale nella mattinata di martedì 19 gennaio, ha confermato la presentazione delal Tribunale amministrativo contro l’assegnazione dellaalla Regione Lombardia.

Lombardia, presentato il ricorso al Tar sulla zona rossa

"Come anticipato nei giorni scorsi abbiamo presentato ricorso al Tar contro la decisione del Governo" che ha fatto ritornare la Lombardia in zona rossa. Lo ha annunciato il governatore della Regione, ...

