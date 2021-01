Florentia San Gimignano: buona la ripresa (Di martedì 19 gennaio 2021) Florentia San Gimignano: reduce dalla vittoria di sabato scorso in trasferta a Bari, ha iniziato bene la seconda fase del Campionato. buona la ripartenza e lo schema di gioco. Settima posizione a metà classifica con sedici punti, la Florentia San Gimignano è decisamente pronta a scalare il punteggio in chiusura di stagione. Vediamo più da vicino la Florentia San Gimignano. Dall’esordio nella Serie D Regionale nel 2015 al debutto in Serie A nel 2017-2018, questo Club ha avuto un percorso per lo più interessante e di livello. Azione offensiva da gol quella del difensore Tamar Dongus nell’ultimo match contro la Pink Bari su assist di Sofia Cantore al diciannovesimo, poco dopo il calcio d’inizio. L’importante però è mantenere il focus sul FairPlay, dato che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 gennaio 2021)San: reduce dalla vittoria di sabato scorso in trasferta a Bari, ha iniziato bene la seconda fase del Campionato.la ripartenza e lo schema di gioco. Settima posizione a metà classifica con sedici punti, laSanè decisamente pronta a scalare il punteggio in chiusura di stagione. Vediamo più da vicino laSan. Dall’esordio nella Serie D Regionale nel 2015 al debutto in Serie A nel 2017-2018, questo Club ha avuto un percorso per lo più interessante e di livello. Azione offensiva da gol quella del difensore Tamar Dongus nell’ultimo match contro la Pink Bari su assist di Sofia Cantore al diciannovesimo, poco dopo il calcio d’inizio. L’importante però è mantenere il focus sul FairPlay, dato che ...

EPanesi : RT @MilanInter241: In attesa di Mario Mandzukic, parliamo di #MilanFemminile. Weekend prossimo molto importante. Il calendario prevede l'os… - barinelpallone : CALCIO FEMMINILE - Pink Bari: anno nuovo, ma la storia non cambia! Sconfitta interna contro la Florentia San Gimign… - MilanInter241 : In attesa di Mario Mandzukic, parliamo di #MilanFemminile. Weekend prossimo molto importante. Il calendario prevede… - florentiasangi : RT @LFootball_: ? Tre punti preziosi per la @florentiasangi che ottiene il suo terzo risultato utile consecutivo. ??Cantore e Dongus le mig… - LFootball_ : ? Tre punti preziosi per la @florentiasangi che ottiene il suo terzo risultato utile consecutivo. ??Cantore e Dongu… -

Ultime Notizie dalla rete : Florentia San Florentia San Gimignano: buona la ripresa Metropolitan Magazine Italia Florentia San Gimignano: buona la ripresa

Florentia San Gimignano: buona la ripresa e ottimi i risvolti sugli ultimi acquisti di Calciomercato. Campionato decisamente in risalita ...

Milan femminile: domenica sfida ostica contro la Florentia

Milan femminile: domenica gara importante per proseguire il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League ...

Florentia San Gimignano: buona la ripresa e ottimi i risvolti sugli ultimi acquisti di Calciomercato. Campionato decisamente in risalita ...Milan femminile: domenica gara importante per proseguire il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League ...