Flavio Montrucchio confessa: “Non ero pronto, forse non lo si è mai” (Di martedì 19 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il presentatore televisivo Flavio Montrucchio recentemente ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti un momento per lui molto difficile. Volto noto televisivo Flavio Montrucchio si è lasciato andare in alcune importanti dichiarazioni che hanno esposto il lato più fragile dell’uomo. Montrucchio infatti ha raccontato durante un’intervista la sua esperienza con la paternità, confessando che quando è nata Leggi su youmovies (Di martedì 19 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il presentatore televisivorecentemente ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti un momento per lui molto difficile. Volto noto televisivosi è lasciato andare in alcune importanti dichiarazioni che hanno esposto il lato più fragile dell’uomo.infatti ha raccontato durante un’intervista la sua esperienza con la paternità,ndo che quando è nata

dirtbagslou : @laura_daisy2003 filippo bisceglia, luca argentero, pietro tarricone, laura torrisi, ilena pastorelli, flavio montrucchio - matte051 : Ringraziamo Nardi SOLO per essersi ritirato al GF2 e che grazie a questo hanno fatto entrare come suo sostituto Fla… - zazoomblog : Alessia Mancini moglie Flavio Montrucchio: nuovo lavoro la tv non c’entra - #Alessia #Mancini #moglie #Flavio… -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Montrucchio Flavio Montrucchio: «Odio il ruolo di belloccio in tv, il mio sogno è fare il comico» Corriere della Sera Francesco Avanzini: «Il mio appuntamento al buio nel programma su Real Time»

La prima volta in televisione non si scorda mai, anche se sei un “personaggio” nella tua città. Francesco Avanzini è un uomo della notte: pr per diversi locali notturni di Parma e provincia, è andato ...

Primo Appuntamento, le coppie della puntata di martedì 19 gennaio su Real Time

Primo Appuntamento 4, anticipazioni coppie puntata martedì 19 gennaio 2021 su Real Time. Dove in streaming. Quando le repliche su Real Time.

La prima volta in televisione non si scorda mai, anche se sei un “personaggio” nella tua città. Francesco Avanzini è un uomo della notte: pr per diversi locali notturni di Parma e provincia, è andato ...Primo Appuntamento 4, anticipazioni coppie puntata martedì 19 gennaio 2021 su Real Time. Dove in streaming. Quando le repliche su Real Time.