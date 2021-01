Firenze | ricercato chiede il permesso di soggiorno Arrestato

(Di martedì 19 gennaio 2021) Era stato condannato a 5 anni per spaccio di stupefacenti nel 2012, ma si è presentato ugualmente all'Ufficio Immigrazione della Questura per rire ildi. L'uomo è statoe trasferito a Sollicciano

Questura di Firenze Ricercato si presenta in Questura per chiedere il permesso di soggiorno: arrestato dalla Polizia di Stato Il protagonista della vicenda un cittadino marocchino ...FIRENZE: E' andato negli uffici per l'immigrazione per chiedere il permesso di soggiorno ma doveva scontare una condanna di 5 mesi per droga ...