Fiorello e l’attacco agli influencer | parole che fanno riflettere

Leggi su kronic

(Di martedì 19 gennaio 2021) Spesso il mondo della televisione e quello deglifiniscono per scontrarsi. Fa rumore l’ultimo post di(Instagram)In questi anni ha preso il largo una delle attività che sta spopolando, soprattutto sui social. Il ruolo dell’, infatti, è diventato a tutti gli effetti un vero e proprio lavoro. Sfruttando il poter di internet, in molti hanno deciso di intraprendere la “carriera” da personaggio noto sul web in grado, appunto, di poter influenzare le masse. Tanti ci provano e nei fatti non riescono, ma altri sono riusciti a farsi largo tra i meandri di internet, andando a conquistare migliaia (in alcuni casi milioni) di followers. Tutto questo, ovviamente, porta ad un guadagno legato alle sponsorizzazioni, pubblicità, collaborazione. Un mondo che fino a qualche anno ...