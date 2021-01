Filippo Nardi | Guenda e Amedeo Goria | il faccia a faccia degenera | la D’Urso | “Non ci sto | adesso basta” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 19 gennaio 2021) Ieri sera, durante l’ultimo blocco di Live non è la, è andato in onda iltra. I tre protagonisti si sono confrontati nell’ascensore del programma e hanno dato luogo a dinamiche molto accese. L’ex marito e la figlia di Maria Teresa, naturalmente, hanno preso le difese della donna mentre il conte ha provato a spiegare, per l’ennesima volta le sue ragioni in merito agli attacchi alla donna. Ad un certo punto, però, la situazione èta e laè dovuta intervenire. Il confronto traNel corso della puntata di ieri di Live non è la ...